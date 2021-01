Calciomercato Atalanta, comunicato UFFICIALE | Addio Piccini

Cristiano Piccini ha lasciato ufficialmente l’Atalanta ed è ritornato al Valencia: arriva il comunicato ufficiale

L’Atalanta aveva acquistato Cristiano Piccini in prestito con diritto di riscatto fissato a 3 milioni di euro la scorsa estate. Tuttavia, l’esterno italiano ha avuto pochissimo spazio in questi primi sei mesi di stagione ed è ritornato anticipatamente al Valencia.

In stagione, infatti, ha disputato solo 59′ in Serie A nello 0-0 contro lo Spezia. Gasperini ha deciso di non puntare sul giocatore, che nelle ultime partite non è stato nemmeno convocato.