Fantacalcio, consigli e probabili formazioni della diciannovesima giornata

Chi schierare al fantacalcio, alla diciannovesima giornata: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A

Benevento-Torino di venerdì aprirà il 19esimo turno di Serie A. Per l’ultima giornata del girone di andata le attenzioni sono soprattutto puntate su Milan-Atalanta, in programma sabato alle 18.00 in contemporanea a Udinese-Inter. Il turno, che vedrà anche Juve-Bologna (domenica ore 12.30), andrà in archivio con Parma-Sampdoria (domenica ore 20.45)

Benevento-Torino venerdì ore 20.45

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Improta, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Ionita, Dabo; Iago Falque, Caprari; Lapadula.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Segre, Ansaldi; Verdi, Belotti.

⚡Hot: Iago Falque vuole continuità! Ok Belotti

⛔Not: Lapadula non ci convince

⚽Sorpresa: Attenzione al bonus di Ansaldi

Roma-Spezia sabato ore 15

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Smalling, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Carles Perez, Lo. Pellegrini; Borja Mayoral.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Erlic, Terzi, Chabot, Marchizza; Maggiore, Agoumé, Pobega; Gyasi, Galabinov, Saponara.

⚡Hot: Pellegrini va schierato! Saponara vuole colpire ancora

⛔Not: Ibanez non è in un momento particolarmente brillante

⚽Sorpresa: Galabinov tornerà al gol?

Milan-Atalanta sabato ore 18

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Kjaer, Theo Hernandez; Tonali, Kessiè; Castillejo, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, D. Zapata.

⚡Hot: Ibrahimovic e Ilicic sono i maghi di questa partita. Sì a Muriel

⛔Not: Hateboer potrebbe andare in difficoltà

⚽Sorpresa: Pessina potrebbe mettere a segno il gol dell’ex

Udinese-Inter sabato ore 18

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Mandragora, Zeegelaar; Pereyra; Lasagna.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

⚡Hot: Pereyra si è sbloccato e non vuole più fermarsi. Giusto puntare su Barella e Vidal

⛔Not: Attenzione a Musso, l’Inter segna molto

⚽Sorpresa: Brozovic sa come segnare all’Udinese

Fiorentina-Crotone sabato ore 20.45

FIORENTINA (3-4-2-1): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Martinez Quarta; Caceres, Amrabat, Pulgar, Biraghi; Castrovilli, Ribery; Vlahovic.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Magallan; P. Pereira, E. Henrique, Zanellato, Vulic, Reca; Messias, Simy.

⚡Hot: Castrovilli deve riscattare la prestazione di Napoli! Simy si è sbloccato

⛔Not: Magallan non ci convince

⚽Sorpresa: Dragowski potrebbe tornare al clean sheet

Juventus-Bologna domenica ore 12:30

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Arthur, McKennie; Morata, C. Ronaldo.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

⚡Hot: Cristiano Ronaldo resta il faro! McKennie e Orsolini per gli altri bonus!

⛔Not: Danilo soffrirà entrambi gli attaccanti bianconeri

⚽Sorpresa: Cuadrado in campo dopo il covid porta subito bonus!

Genoa-Cagliari domenica ore 15:00

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Lerager, Badelj, Strootman, Czyborra; Shomurodov, Destro.

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Nandez, Marin, Duncan; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone.

⚡Hot: Criscito si può mettere! Shomurodov-Joao Pedro da buon voto e non solo!

⛔Not: Badelj, i bonus non sono certo il suo forte!

⚽Sorpresa: scocca l’ora di Nainggolan, finalmente in posizione più avanzata!

Verona-Napoli domenica ore 15:00

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Gunter; Faraoni, Barak, Ilic, Dimarco; Lazovic, Zaccagni; Kalinic.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.

⚡Hot: Rilanciamo Insigne! Sì a Zaccagni e Lozano

⛔Not: Di Lorenzo può andare in affanno

⚽Sorpresa: Dimarco ha ancora il piede caldo, dietro soffrirà ma in avanti può far bene

Lazio-Sassuolo domenica ore 18:00

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Akpa-Akpro, Leiva, Milinkovic-Savic, Marusic; Immobile, Correa.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Magnanelli, Obiang; Defrel, Djuricic, Traoré; Caputo.

⚡Hot: Immobile non si discute! Torniamo a puntare su Milinkovic-Savic e Defrel!

⛔Not: Il tanto atteso salto di qualità per Toljan non è arrivato. Lasciatelo fuori!

⚽Sorpresa: Traoré può regalarvi gioie inaspettate

Parma-Samdoria domenica ore 20:45

PARMA (4-3-3): Sepe; Busi, Dierckx, Iacoponi, Giu. Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, A. Silva, Jankto; Keita, Quagliarella.

⚡Hot: Candreva sta bene! Puntiamo sul fattore K, Kucka-Keita!

⛔Not: Bereszynski non porta mai bonsu!

⚽Sorpresa: Subito Andrea Conti per mettersi alle spalle tanta sfortuna!

Giorgio Trobbiani/Martin Sartorio