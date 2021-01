Il Papu Gomez alla Juventus sarebbe il colpo più importante del calciomercato di gennaio, sorpassando gli acquisti di Inter e Milan

Ultimi dieci giorni di mercato, il conto alla rovescia per la fine della sessione invernale può partire. Milan protagonista non ancora sazio, Inter e Juventus a caccia della grande occasione. Quella che potrebbe arrivare last minute e cambiare le carte in tavola: Gomez per i bianconeri sarebbe il colpaccio in grado di spezzare gli equilibri secondo il 50% di chi ha risposto al sondaggio pubblicato sull'account Twitter di Calciomercato.it. Doppiato Junior Firpo-Milan (26,6%), mentre in pochi credono che Torreira all'Inter possa essere un acquisto decisivo (12,8%). Il 10,6%, infine, si rifugia nell'opzione 'altro'.