L’Arsenal ha ufficializzato un colpo per la porta: arriva solo in prestito fino al termine della stagione

L’Arsenal mette a segno un colpo in porta. I Gunners hanno infatti ufficializzato l’arrivo di Mat Ryan: il 28enne sbarca a Londra dal Brighton in prestito secco fino al termine della stagione e dovrebbe essere nelle gerarchie il vice di Leno. Il nazionale australiano – come si legge nella nota ufficiale dell’Arsenal – vestirà la maglia numero 33. Il ds Edu ha dichiarato: “Mat è un portiere esperto ma anche un un talento che sa come si gioca ad alti livelli”.

Il manager dei Gunners Arteta ha invece aggiunto: “Conosciamo Ryan molto bene e porta molta qualità alla nostra rosa. Ha giocato più di 100 partite in Premier, è qualcosa che ci darà molto sul campo”.