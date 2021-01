Coronavirus, il bollettino del 20 gennaio: 13.571 positivi e 524 decessi

Comunicato il bollettino del 20 gennaio riguardo il contagio da coronavirus: ben 13.571 nuovi casi e 524 vittime

La Protezione Civile ha reso noto il consueto bollettino riguardo il contagio da coronavirus. Oggi 20 gennaio sono risultate positive 13.571 positivi (ieri erano 10.497), mentre i decessi sono stati 524 (ieri 603). In totale sono stati effettuati 279.762 tamponi (ieri 254.070). I posti letto occupati in terapia intensiva sono -26 (ieri -57). Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Di seguito, il bollettino completo

Attualmente positivi: 523.553

• Deceduti: 83.681 (+524)

• Dimessi/Guariti: 1.806.932 (+25.015)

• Ricoverati: 24.930 (-256)

• di cui in Terapia Intensiva: 2.461 (-26)

• Tamponi: 29.899.198 (+279.762)

Totale casi: 2.414.166 (+13.571, +0,57%)