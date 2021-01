Sokratis Papastathopoulos lascia ufficialmente l’Arsenal. Genoa alla finestra per il ritorno in Serie A. I dettagli

Sokratis Papastathopoulos non è più un giocatore dell'Arsenal. Il club inglese ha annunciato la rescissione consensuale con l'esperto difensore ex Borussia Dortmund, Milan e Genoa.

Il 32enne si libera così a parametro zero e tra le possibili destinazioni c’è proprio il club ligure, che punta a riportarlo in rossoblù dopo l’esperienza dal 2008 al 2010. Si attendono dunque ulteriori sviluppi.