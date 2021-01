In casa Milan la presentazione del nuovo acquisto Soualiho Meite in conferenza stampa da Milanello

Nuova avventura in maglia rossonera per Soualiho Meite. Il centrocampista franco-ivoriano, arrivato in prestito dal Torino con diritto di riscatto, sarà un nuovo rinforzo per la rosa di Stefano Pioli. “Sono un centrocampista a cui piace avere la palla tra i piedi, in grado di difendere e di attaccare. Sono felice dell’esordio a Cagliari, ho sentito subito di far parte di un gruppo compatto, c’è un bellissimo clima a Milanello: si possono fare grandi cose” ha esordito il francese. Sulla grande occasione: “Sicuramente è un momento che può cambiare la mia carriera. Se faccio bene qui posso far bene anche alla mia persona. Qui ci sono tanti campioni e devo lavorare molto, proverò a conquistare una maglia da titolare”.

Su cosa non è andato a Torino: “Non posso dire se sia meglio Pioli o Giampaolo, hanno visioni diverse. Il modo di giocare di Pioli però mi piace. Al Torino le cose non andavano molto bene anche perché non vincevamo pur giocando buone gare. C’è stato anche un problema mentale”. Sull’approdo al Milan: “Il mio agente me ne ha parlato prima della gara di campionato contro il Milan, c’erano altre squadre, ma quando ho saputo dei rossoneri non ho pensato ad altro”. Meite ha risposto anche alla domanda posta dall’inviato di Calciomercato.it: “Oltre a Kessie, conosci un po’ i tuoi compagni di reparto e come pensi che le tue caratteristiche possano sposarsi nel 4-2-3-1?” “Conosco le mie qualità, nella squadra c’è tanta mobilità e per me è più facile giocare così. Non conosco bene i compagni ancora, però mi sono sentito bene dal primo allenamento. Il calcio per me è una lingua e se la capisci, tutte le cose vanno bene”.