La Roma è pronta a reagire subito dopo la batosta nel derby. I giallorossi devono rialzarsi per dimostrare di non aver subito il contraccolpo psicologico che rischia di compromettere la stagione della squadra di Paulo Fonseca. Stasera all’Olimpico con lo Spezia va in scena l’ottavo di finale insidioso per la Roma, contro una squadra che gioca bene e non si snatura. Una partita trappola in cui il tecnico potrebbe fare sicuramente qualche cambio.

Fonseca ha diramato la lista dei convocati per il match: è tornato Davide Santon, che può dare così qualche alternativa in più sia sulla fascia destra che in difesa, magari per far rifiatare qualcuno. Esce invece dall’elenco Amadou Diawara, ufficialmente per un fastidio al tendine sinistro. Il guineano è in uscita dalla Roma, che se dovessero arrivare offerte le valuterebbe con grande interesse. L’ex Napoli è ormai in fondo alle gerarchie. Di seguito la lista completa dei convocati per Roma-Spezia:

Portieri: Farelli, Lopez, Fuzato

Difensori: Karsdorp, Ibanez, Jesus, Smalling, Santon, Fazio, Mancini, Kumbulla, Peres, Spinazzola

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Podgoreanu

Attaccanti: Mkhitaryan, Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez