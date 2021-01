Il centrocampista Torreira potrebbe far ritorno in Serie A. Ecco tutte le squadra italiane e non che lo vorrebbero

Potrebbe esserci ancora l’Italia nel futuro di Torreira. L’ex Sampdoria, passato, nella scorsa sessione di calciomercato, dall’Arsenal all’Atletico Madrid, è pronto a cambiare nuovamente maglia. La sua avventura ai Colchoneros non riesce a decollare, ecco perché la possibilità di far ritorno in Serie A sta prendendo sempre più piede.

‘La Stampa’ riporta che l’Inter starebbe pensando a Torreira per rafforzare il centrocampo. I nerazzurri si aggiungono così ad una lunga lista di squadre che si sono portate sulle tracce dell’uruguaiano: anche Lazio e Fiorentina, infatti, hanno mostrato interesse per il giocatore e in passato il suo nome è stato accostato anche al Torino di Marco Giampaolo. Attenzione, però, all’inserimento del Valencia. ‘TopCalcio24′, al momento, invece, esclude la possibilità di un arrivo all’Inter, anche in prestito, del giocatore