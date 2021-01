Un mese senza giocare per Sturaro, che potrebbe subire l’arrivo del nuovo tecnico al Genoa: non mancano estimatori per l’ex Juventus

L’arrivo di Davide Ballardini al Genoa ha permesso ai rossoblu di cambiare marcia. Chi però è stato escluso dalla formazione titolare è Stefano Sturaro, che sembra non rientrare nei piani del tecnico. Per lui c’è la stima di Ivan Juric, che vorrebbe portarlo all’Hellas Verona, come da indiscrezioni raccolte da Calciomercatonews.com.