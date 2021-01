La sconfitta in Supercoppa e rischia di costare caro a Koeman: dalla Spagna rivelano che il Barcellona starebbe pensando ad Allegri subito

La serata di ieri sera non è stata benevola con i due giocatori che, più di ogni altro, hanno scritto la storia recente del gioco. Mentre la Juventus di Cristiano Ronaldo usciva con le ossa rotte dalla sfida di ‘San Siro’ contro l’Inter, anche per Lionel Messi le cose non sono andate bene. Il Barcellona, infatti, ha perso la finale di Supercoppa di Spagna contro l’Athletic Bilbao di Marcelino e il numero ’10’ blaugrana è stato espulso per una manata. Dalla Spagna rivelano che la sconfitta potrebbe costare subito la panchina a Ronald Koeman che, oltre a non convincere a livello di gioco, in campionato è a sette lunghezze dall’Atletico Madrid nonostante le due partita in più.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Barcellona, delusione Koeman | Allegri pronto a rilanciare i blaugrana

Secondo quanto rivelato da ‘elgoldigital.com’, il club catalano starebbe seriamente valutando di esonerare subito Ronald Koeman e per sostituirlo avrebbe in mente due profili. Il primo è quello di Xavi, bandiera blaugrana ed idolo dei tifosi. Il secondo e, a livello di esperienza, più autorevole è quello di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese non ha ancora trovato una panchina dopo l’esonero dalla Juventus e potrebbe essere l’uomo giusto per ridare serenità e stabilità al Barcellona. Nonostante l’ex Milan non è celebre per la bellezza del suo gioco, infatti, sa essere estremamente efficace nel garantire risultati e sicurezza alle sue squadre. Il ritorno in panchina potrebbe essere più vicino che mai.