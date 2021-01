Serie A, Napoli-Fiorentina 6-0: super Insigne ed è Valanga azzurra

Il lunch match fra Napoli e Fiorentina si conclude con un roboante 6-0: Insigne, Lozano e Petagna travolgono la compagine di Prandelli

Nella sfida che apre questa domenica di Serie A non c’è mai stata partita: al Napoli, infatti, sono bastati 5′ per aprire le marcature con Insigne. In questa prima rete, presagio funesto per la Fiorentina, c’erano già tutti gli elementi che hanno deciso il match. Dalla pochezza difensiva dei viola fino all’autore del gol, indiscusso man of the match. I padroni di casa hanno trovato il raddoppio con Diego Demme, su assist di Petagna, al 36′. Prima della fine del primo tempo, però, il Napoli è riuscito a trovare altre due reti: con Lozano e poi con Zielinski.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Dopo la scorpacciata della prima frazione di gara, gli uomini di Gattuso sono scesi in campo con maggiore calma e nel secondo tempo hanno gestito agevolmente i ritmi della gara. Nonostante questo, nella ripresa sono arrivate anche le reti di Insigne su rigore e Politano al 89′. Apoteosi azzurra.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

TABELLINO E CLASSIFICA

Napoli-Fiorentina 6-0: 5′ Insigne, 36′ Demme, 38′ Lozano, 45′ Zielinksi, 72′ Insigne, 89′ Politano

CLASSIFICA:

Milan 40 punti; Inter 37; Roma* e Napoli 34; Juventus** 33; Atalanta**, e Lazio* 31; Sassuolo 29; Verona* 27; Sampdoria* 23; Benevento 21; Bologna* 20; Fiorentina* e Spezia* 18; Udinese 16; Cagliari e Genoa 14; Torino* 13; Parma 12; Crotone 9.

*una partita in più

**una partita in meno