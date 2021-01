Cronaca, tabellino e classifica aggiornata dopo il posticipo tra Inter e Juventus

Serata da incorniciare per l’Inter di Antonio Conte che mette in scena una grande prova di maturità a San Siro nel derby d’Italia contro i rivali di sempre della Juventus. A sbloccare la sfida è il grande ex Vidal dopo appena 12 minuti con uno straordinario colpo di testa di su assist di Barella.

La reazione della Juventus è povera e mal organizzata e sono anzi i nerazzurri a sfiorare in più circostanze il raddoppio con i vari Lukaku e Lautaro Martinez, imprecisi in zona Szczesny. A far calare il sipario sulla gara ci pensa però Nicolò Barella che approfittando di un clamoroso buco difensivo pesca il jolly del 2-0, mandando KO una Juventus incapace di reagire. Successo fondamentale nella corsa al titolo per la compagine di Conte che aggancia momentaneamente il Milan.

Inter-Juventus 2-0

Reti: 12′ Vidal, 52′ Barella

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Frabotta (57′ Bernardeschi); Chiesa, Bentancur, Rabiot (57′ McKennie), Ramsey (57′ Kulusevski); Morata, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo. A disp. Buffon, Pinsoglio, Garofani, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Arthur, Fagioli, Ranocchia.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skiniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal (76′ Gagliardini), Young (72′ Darmian); Lukaku, Lautaro (85′ Sanchez). All. Conte. A disp. Padelli, Radu, Kolarov, Sensi, Ranocchia, Perisic, Eriksen, Pinamonti

Arbitro: Doveri

Ammoniti: 36′ Bonucci, 59′ Young, 62′ Morata, 67′ Barella

CLASSIFICA SERIE A: Milan* 40 punti e Inter 40; Napoli* e Roma 34; Juventus* 33; Atalanta* 32; Lazio 31; Sassuolo 30; Verona 27; Sampdoria 23; Benevento 21; Bologna 20; Spezia e Fiorentina 18; Udinese* 16; Genoa 15; Cagliari* 14; Torino e Parma 13; Crotone 12

* una partita in meno