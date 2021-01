Serie A, il Crotone travolge il Benevento | Pari Sassuolo nel recupero

Poker del Crotone contro il Benevento di Inzaghi. Il Sassuolo raggiunge il Parma nel recupero

Vanno in archivio le due partite della 18esima giornata di Serie A in programma alle ore 15. Il Crotone travolge 4-1 il Benevento di Inzaghi, mentre il Sassuolo si salva nel recupero contro il Parma. Allo Scida apre l’autorete di Glik, poi i padroni di casa dilagano con la doppietta di Simy e Vulic. Di Iago Falque nel finale il gol del definitivo 4-1. La squadra di De Zerbi raggiunge invece gli emiliani nel recupero con un rigore di Djuricic. Di Kucka il momentaneo vantaggio ospite. Ecco la classifica aggiornata in attesa di Atalanta, Inter-Juventus e della capolista Milan, in campo domani a Cagliari.

SASSUOLO-PARMA 0-1: 37′ Kucka (P)

CROTONE-BENEVENTO 4-1: 4′ aut. Glik (C), 29′ e 54′ Simy (C), 65′ Vulic (C), 82′ Iago Falque (B)

CLASSIFICA SERIE A: Milan* 40 punti; Inter* 37; Napoli* e Roma 34; Juventus** 33; Atalanta** e Lazio 31; Sassuolo 30; Verona 27; Sampdoria 23; Benevento 21; Bologna 20; Spezia e Fiorentina 18; Udinese* 16; Cagliari* e Genoa* 14; Torino e Parma 13; Crotone 12

* una partita in meno

** due partite in meno