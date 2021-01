Juventus, UFFICIALE: due positivi al Covid-19

Due membri dello staff del Gruppo Squadra Under 23 della Juventus solo risultati positivi al Covid-19. La situazione

Ancora due positivi al Coronavirus in casa Juventus. Questa volta si tratta di due membri dello staff del Gruppo squadra dell’Under 23. A comunicarlo è stato lo stesso club bianconero sul proprio canale ufficiale:

“A seguito dei controlli previsti dal protocollo in vigore è emersa la positività al Covid-19 di due membri dello staff del Gruppo Squadra U23. I due tesserati sono già stati posti in isolamento. La Società è in contatto con le Autorità Sanitarie per la definizione di un’efficace attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra“.