Mandzukic Verso il MILAN: I Dettagli Della Trattativa!

Calciomercato, Milan-Mandzukic: le ultime sulla trattativa!



Insieme al nostro inviato, Giorgio Musso, facciamo il punto sulla trattativa che potrebbe riportare Mandzukic in Italia. L'esperto attaccante ex Juventus verso il Milan: ecco come stanno le cose. Tutti i dettagli e gli aggiornamenti di calciomercato!



