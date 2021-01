Inizio da incubo per la Roma nel derby contro la Lazio: tifosi infuriati contro un giallorosso e proteste veementi contro Orsato

Peggio non poteva iniziare il derby per la Roma: dopo neanche mezzora di gioco la Lazio è avanti 2-0 con due gol frutto anche degli errori giallorosso. I tifosi non hanno gradito quello di Ibanez che ha dato il via alla rete di Immobile: il difensore approccia il pallone con poca attenzione e finisce per scivolare e rinviarlo addosso a Lazzari. I sostenitori giallorossi non la prendono bene e sui social lo criticano anche pesantemente, parlando di errore che “non si vede neanche in Serie D”.

Ma non va meglio al direttore di gara Orsato che è criticato per aver convalidato il secondo gol della Lazio. Nell’occasione, infatti, Lazzarri scivola e sembra sfiorare il pallone con la mano. Inoltre, sulla conclusione di Luis Alberto, Caicedo è oltre i difensori, in una posizione che sembra ostacolare Pau Lopez: queste le motivazioni alla base delle proteste della Roma che però non fanno cambiare idea ad Orsato. Gol valido e incubo Roma.

#LazioRoma Negli amatori un goal come quello preso dalla Roma non lo prendono — Giulio Fornasiere (@GyulioFornaz) January 15, 2021

#Ibanez è solo un bambino Deve ancora mangiare tanto 🥖 #LazioRoma — Roberto Guarino (@RobyGuarino) January 15, 2021