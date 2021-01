Il Genoa ha ufficializzato l’acquisto in prestito di Jerome Onguene: il difensore camerunense arriva dal Salisburgo

E' Jerome Onguene il nuovo rinforzo per la difesa del Genoa. Il difensore centrale, nazionale del Camerun, vestirà la maglia rossoblù almeno per i prossimi sei mesi. Il classe 1997 arriva dal Salisburgo e si trasferisce in Liguria con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Il club rossoblù è certamente uno dei più attivi per quanto calciomercato. Questo il comunicato ufficiale:

“Il Genoa Cfc comunica di aver acquisito da Red Bull Salzburg, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisto definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del difensore Jerome Onguéné (Mbalmayo, Camerun, 22/12/1997). Il giocatore ha già svolto il primo allenamento con i nuovi compagni e ha scelto la maglia numero 25”.