Calciomercato Real Madrid, Zidane ancora a rischio | Allegri è pronto

Dalla Spagna rivelano come il Real Madrid starebbe valutando nuovamente l’esonero di Zidane: si scalda Allegri fra i possibili sostituti

Non si placano le voci relative ad un possibile nuovo ribaltone in panchina per il Real Madrid. In campionato l’Atletico Madrid, primo in classifca, dista 4 lunghezze: i rivali cittadini, però, hanno anche due partite in meno. La stagione delle ‘Merengues’ non sembra essere iniziata nel migliore dei modi, con tante difficoltà e una dimensione galattica che stenta ad arrivare. Per queste ragioni, secondo quanto rivelato dalla Spagna, la posizione di Zinedine Zidane sarebbe nuovamente sotto esame da parte di Florentino Perez: il presidente del Real avrebbe già un tris di sostituti per la panchina.

Calciomercato Real Madrid, Zidane a rischio | Allegri in pole per la panchina

Secondo quanto rivelato da ‘DonBalon’, il Real Madrid starebbe continuando a valutare con molta attenzione la posizione di Zinedine Zidane ed un suo nuovo esonero non sarebbe totalmente da escludere. Sempre per il portale iberico, infatti, Florentino Peres avrebbe un tris di sostituti per la panchina dei campioni di Spagna. In primis, resta viva e forte la candidatura di Massimiliano Allegri: il tecnico livornese da quando è stato esonerato dalla Juventus è ancora alla ricerca del progetto giusto.

Oltre all’ex bianconero, per la panchina del Real Madrid ci sarebbero altre due candidature di caratura internazionale. La prima è quella di Joachim Löw, storico commissario tecnico della Nazionale tedesca, che potrebbe essere tentato da una nuova esperienza. L’ultima e più recente candidatura è quella di Thomas Tuchel: il tedesco, fresco di esonero dal PSG, potrebbe ritornare subito in sella con la prestigiosa panchina delle ‘Merengues’.