Juventus-Genoa, Pirlo in conferenza: “Kulusevski-Morata, ottima intesa”

Le dichiarazioni di Andrea Pirlo, dopo la vittoria ai supplementari della Juventus in Coppa Italia contro Il Genoa

Juventus a fatica contro il Genoa, con la formazione di Andrea Pirlo che stacca il pass qualificazione per i quarti di Coppa Italia solo dopo i tempi supplementari. L’allenatore bianconero commenta la prestazione dei bianconeri in conferenza stampa: “I ragazzi arrivati dall’Under hanno fatto una grande partita, si sono dimostrati all’altezza. Hanno dimostrato di essere da Juve: è una grande soddisfazione per tutta la società. Peccato soltanto essersi complicati la vita andando ai supplementari. Dovevamo gestirla meglio, soprattutto il primo tempo”.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI

Pirlo risponde successivamente alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it sulla prestazione del duo offensivo Morata-Kulusevski, questa sera entrambi a segno: “Hanno dimostrato un’ottima intesa, nel primo tempo si sono cercati e hanno giocato vicini. Hanno avuto diverse occasioni per far male al portiere del Genoa. Si allenano insieme dall’inizio della stagione: sanno come trovarsi e lo hanno dimostrato”.