Calciomercato.it seguirà in tempo reale Atalanta-Cagliari, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia

L’Atalanta è tornata. Dopo un periodo no coincidente con gli impegni in Champions League, la squadra nerazzurra ha inanellato sette risultati utili in campionato (5 vittorie e 2 pareggi), realizzando ben 22 gol. Un ruolino di marcia impressionante, totalmente agli antipodi rispetto al Cagliari, avversario odierno negli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra di Di Francesco non vince in campionato dal 7 novembre e l’ultimo successo stagionale è stato proprio in Coppa, nei sedicesimi contro il Verona. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Atalanta-Cagliari

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Sutalo, Romero, Djimsiti; Maehle, Pessina, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Miranchuk; Muriel. All.: Gasperini

CAGLIARI (4-3-3): Vicario; Zappa, Walukiewicz, Ceppitelli, Tripaldelli; Nandez, Marin, Caligara; Tramoni, Pavoletti, Sottil. All.: Di Francesco