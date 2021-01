Il bollettino sul coronavirus del 14 gennaio: sono 17.246 i nuovi casi, mentre i morti nelle ultime 24 ore sono 522

Il Ministero della Salute ha diramato il bollettino sul coronavirus del 14 gennaio 2021. Sono 17.246 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore su 160.585 tamponi eseguiti. Il tasso di positività sale così al 10,7%. Inoltre si registrano 522 vittime per un totale che arriva a 80.848 morti da inizio pandemia nel nostro paese.

Per quanto riguarda i ricoveri, diminuiscono quelli in terapia intensiva (2.557, meno 22 rispetto a ieri) e quelli in regime ordinario (23.110, 415 in meno). Da segnalare che gli attualmente positivi sono 561.380, 3.394 in meno rispetto a ieri. Salgono i guariti: oggi sono 20.115 per un totale che arriva a 1.694.051.