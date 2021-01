Voti e tabellino del primo tempo di Juventus-Genoa, match valido per gli ottavi di Coppa Italia. Kulusevski è il migliore in campo: gol e assist per lo svedese

La Juventus parte fortissimo nel match di Coppa Italia contro il Genoa, aprendo le danze già al 2′ grazie ad una prodezza di Kulusevski. Lo svedese fa secco Dumbravanu sull’imbeccata di Chiellini e non dà scampo a Paleari. L’ex Parma è scatenato: il portiere ospite gli nega il raddoppio, mentre al 23′ consegna sul piatto d’argento un pallone a Morata che lo spagnolo concretizza nel migliore dei modi per il punto del raddoppio. Per metà tempo si vede solo la Juve, che poi si distrae permettendo a Czyborra di accorciare di testa le distanze. Nell’occasione è il baby Wesley a perdersi in area il numero 99 dei Grifoni. In ombra l’uomo mercato Scamacca, Dumbravanu è l’anello debole della retroguardia di Ballardini.

JUVENTUS

Buffon 6

Dragusin 6

Demiral 6

Chiellini 6,5

Wesley 5,5

Arthur 6,5

Bentancur 6

Portanova 6

Bernardeschi 5,5

Kulusevski 7

Morata 6,5

All. Pirlo 6,5

GENOA

Paleari 6,5

Goldaniga 6

Bani 5,5

Dumbravanu 5

Ghiglione 5,5

Melegoni 5,5

Rovella 6

Lerager 6,5

Czyborra 6,5

Pjaca 5,5

Scamacca 5,5

All. Ballardini 6

Arbitro: Chiffi 6

TABELLINO

JUVENTUS-GENOA 2-1

3′ Kulusevski; 23′ Morata; 27′ Czyborra (G)

Juventus (4-4-2): Buffon; Dragusin, Demiral, Chiellini; Wesley, Arthur, Bentancur, Portanova, Bernardeschi; Morata, Kulusevski. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Danilo, Bonucci, Rabiot, Ramsey, Rafia, Da Graca, Felix Correia, Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo

Genoa (3-5-2): Paleari; Bani, Dumbravanu, Goldaniga; Ghiglione, Melegoni, Rovella, Lerager, Czyborra; Pjaca, Scamacca. A disposizione: Marchetti, Zima, Radovanovic, Masiello, Criscito, Eyango, Parigini, Zajc, Badelj, Caso, Shomurodov, Destro. Allenatore: Davide Ballardini

Arbitro: Chiffi (sez. Padova)

VAR: Abisso

Ammoniti: Bentancur (J), Dumbravanu (G), Ghiglione (G)

Espulsi:

Note: recupero 0′