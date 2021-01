Svolta nella trattativa di calciomercato che riguarda El Shaarawy. Pronta la rescissione per tornare in Italia: non solo Roma

Stephan El Shaarawy ha voglia di tornare in Serie A. L’attaccante di origini egiziane non vuole rischiare di perdere la chiamata di Mancini per gli Europei e per questo è intenzionato a lasciare la Cina. Addirittura l’ex Milan sarebbe pronto a rescindere il ricchissimo contratto che lo lega allo Shanghai Shenhua fino al 2022. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, infatti, ci sarebbe una clausola sul ‘mancato adattamento al calcio cinese’ che gli consente di liberarsi subito. La sua intenzione sarebbe quella di ritornare a vestire la maglia della Roma, ma attenzione alla Fiorentina che negli ultimi giorni si sarebbe mossa per portarlo alla corte di Prandelli.