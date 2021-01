Napoli-Empoli, c’è anche il giovane Costanzo tra i convocati

In vista di Napoli-Empoli di coppa Italia un altro giovane sarà convocato da Gattuso: è il difensore Davide Costanzo

Gattuso monitora anche i giovani della Primavera. Domani Antonio Cioffi, esterno offensivo classe 2002, strapperà la quarta convocazione consecutiva in prima squadra e resterà in gruppo anche dopo il recupero di Mertens che oggi ha svolto l’intero allenamento in gruppo. Non è finita qui. Dopo l’infortunio di Manolas, Gattuso ha deciso di dare l’opportunità di respirare l’atmosfera della prima squadra non solo per gli allenamenti ma anche per una gara ufficiale ad un altro ragazzo: Davide Costanzo, difensore classe 2002. Costanzo è al Napoli da quando aveva dodici anni, è un centrale che può giocare anche da terzino sinistro. C’è una curiosità: il 18enne cresciuto a Frattamaggiore, la stessa città di Lorenzo Insigne.