L’Inter si muove sul calciomercato, in entrata e in uscita: ieri è andato in scena un doppio incontro nella sede nerazzurra

È un calciomercato decisamente complicato quello che è iniziato in questo gennaio. Anche e soprattutto per l’Inter, che dopo averla fatta da padrone nelle ultime due stagioni ora è costretta a centellinare le risorse e puntare su occasioni, gratis o quasi. In attacco si scandagliano i nomi della Serie A low cost e affidabili o cavalli di ritorno, ma senza dimenticare cessioni o rinnovi.

Molto dipenderà dalle uscite, Eriksen e Pinamonti ma non solo, ma intanto nella sede nerazzurra c’è stato un doppio incontro. Proprio nella giornata di ieri, nel tardo pomeriggio, gli agenti di Bastoni hanno incontrato i dirigenti nerazzurri per parlare del rinnovo fino al 2025 con adeguamento dell’ingaggio. In ogni caso non c’è fretta da ambo le parti, anche se c’è la volontà comune di andare avanti insieme. Agenti che, tra l’altro, sono gli stessi che curano – oltre a Ranocchia – gli interessi di Eder, il nome più semplice da raggiungere per l’attacco e di cui si è parlato.