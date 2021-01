Il Milan cede Duarte in Turchia e si prepara a mettere le mani su un nuovo centrale. Ecco l’alternativa a Simakan

Il Milan continua a guardare con interesse al mercato francese. I rossoneri – come raccontato – stanno provando a convincere lo Strasburgo a cedere Mohamed Simakan. Balla ancora qualche milione tra domanda (15 milioni più 3 di bonus) e offerta (20 milioni) ma la speranza dei rossoneri è di riuscire a chiudere a stretto giro. Se ciò non dovesse succedere, Maldini e Massara sono pronti a guardarsi altrove.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Duarte è ormai un giocatore del Basaksehir – è in Turchia per svolgere le visite mediche e legarsi al club in prestito con diritto – e Musacchio non rientra più nei piani societari. Urge un rinforzo in difesa.

L’alternativa a Simakan continua ad essere Kabak dello Schalke 04 che piace parecchio ma dalla Francia arriva un’altra pista da seguire. Secondo quanto rivelato da ‘Telefoot’, il Milan avrebbe messo gli occhi su Loic Badé, 20enne del Lens. Gli osservatori rossoneri avrebbero seguito più volte il giocatore nelle ultime partite e c’è un interesse concreto da parte dei rossoneri, pronti a muovere passi importanti se Simakan dovesse saltare definitivamente.