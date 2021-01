Il primo tempo di Roma-Inter ha visto i giallorossi andare in vantaggio con una rete di Pellegrni e un nerazzurro finisce sotto ‘processo’

Primo tempo di Roma-Inter con i giallorossi avanti di un gol: è Pellegrini a sbloccare il risultato con un tiro da fuori area che, complica la deviazione di un difensore, sorprende Handanovic. Il portiere sloveno non riesce ad intervenire sulla conclusione del centrocampista e finisce nel mirino dei tifosi.

Tantissimi i messaggi di critica per il capitano dell’Inter che è accusato di non essere più in grado di fare la differenza. In molti chiedono che sia sostituito da Radu e non mancano giudizi anche pesanti per Handanovic. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Ecco alcuni tweet:

#RomaInter #Handanovic non prova nemmeno a tuffarsi…anche basta col pensionato in porta. Provare Radu che peggio del citofono non può fare — Claudio Valeri (@tuter71) January 10, 2021

Io non ci credo che un ragazzino promettente possa non essere all’altezza di questo Handanovic. Giochiamo sempre senza portiere, come all’oratorio da bambini 🤷🏻‍♂️ #RomaInter — Stefano Colombo (@CartoonSolution) January 10, 2021

La deviazione di Bastoni corregge la traiettoria (senza cambiarla in modo radicale) e la rallenta sensibilmente. Che lui non abbia il riflesso di andare giù a prenderla è ancora una volta sconcertante.

È dal post lockdown che in porta abbiamo un serio problema. #Handanovic — salvo anzaldi (@salvoanzaldi) January 10, 2021