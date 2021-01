La Lazio riprende la marcia vincendo in casa del Parma e avvicinandosi in maniera positiva al derby con la Roma: le parole di Simone Inzaghi nel postpartita

La Lazio batte 2-0 il Parma in trasferta e trova la seconda vittoria consecutiva dopo quella con la Fiorentina. I biancocelesti continuano a risalire in classifica, ma soprattutto si avvicinano al derby contro la Roma in programma venerdì prossimo. Nel postpartita Simone Inzaghi ha commentato i tre punti conquistati al ‘Tardini’: “Abbiamo meritato la vittoria, la squadra è stata molto bene in campo. Avremmo dovuto sbloccare prima la partita, ma è un risultato che ci dà fiducia e autostima. Abbiamo avuto un girone di Champions non semplice, sapevamo che qualche punto l’avremmo lasciato per strada. Stiamo dimostrando che non molliamo niente e vogliamo stare lì”.

Ai microfoni di ‘Sky Sport’, Inzaghi parla anche di calciomercato: “Abbiamo un ds bravissimo, il mio augurio è quello di poter giocare al completo dopo dieci mesi. Oggi avevamo a casa Lulic, Fares e Correa che per noi sono giocatori fondamentali. Caicedo titolare? Ha sempre avuto un ruolo fondamentale, si fa volere molto bene da tutti. Siamo contenti di lui e vogliamo che rimanga con noi“. Sull’ecuadoriano c’è anche l’interesse di Inter e Fiorentina.