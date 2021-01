Voti e tabellino del primo tempo di Juventus-Sassuolo, posticipo della 17° giornata del campionato di Serie A. Risultato fermo sullo 0-0 al 45′

Non si sblocca il risultato tra Juventus e Sassuolo al termine del primo tempo. Frabotta spreca una buona occasione ad inizio gara sul tacco illuminante di McKennie, poi costretto ad uscire per un problema fisico. Doppia tegola per Pirlo che perde anche Dybala nel finale di tempo, mentre Cristiano Ronaldo non punge in attacco. Locatelli fa vedere tutte le sue qualità, follia Obiang che rovina una buona gara fino a quel momento con un fallaccio su Chiesa. Nel recupero il neo-entrato Kulusevski fallisce il gol del vantaggio a porta praticamente vuota

JUVENTUS

Szczesny 6

Danilo 6

Bonucci 5,5

Demiral 5,5

Frabotta 6,5

Chiesa 6,5

Bentancur 6

Arthur 5,5

McKennie 6,5 (18′ Ramsey 6)

Dybala 5,5 (42′ Kulusevski 5,5)

Ronaldo 5,5

All. Pirlo 5,5

Consigli 6

Mukdur 5,5

Chiriches 6

Ferrari 6

Kyriakopulos 6

Obiang 4

Locatelli 6,5

Defrel 6

Djuricic 5,5

Traore 6

Caputo 6

All. De Zerbi 6

Arbitro Massa 6

TABELLINO

JUVENTUS-SASSUOLO

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral, Frabotta; Chiesa, Arthur, Bentancur, McKennie; Dybala, Cristiano Ronaldo. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Di Pardo, Chiellini, Dragusin, Portanova, Fagioli, Rabiot, Ramsey Bernardeschi, Kulusevski, Morata, Da Graca. Allenatore: Andrea Pirlo

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Defrel, Djuricic, Traore; Caputo. A disposizione: Pegolo, Marlon, Ayhan, Peluso, Toljan, Rogerio, Magnanelli, Maxime Lopez, Raspadori, Oddei, Schiappacasse, Boga. Allenatore: Roberto De Zerbi

Arbitro: Massa (sez. Imperia)

VAR: Chiffi

Ammoniti: Bonucci (J), Bentancur (J), Ferrari )S)

Espulsi: Obiang (S)

Note: recupero 4′