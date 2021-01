Calciomercato.it seguirà in tempo reale Udinese-Napoli, gara della diciassettesima giornata di Serie A

Reduce dalla sconfitta interna contro lo Spezia, il Napoli fa visita all’Udinese nella diciassettesima giornata di Serie A. Gennaro Gattuso ha chiesto una reazione immediata alla sua squadra che oggi ritrova nella lista dei convocati anche Demme, Koulibaly e Mertens. Dopo il 2-2 in casa del Bologna, Gotti spera di trovare una continuità di risultati, ma deve far fronte all’emergenza infortuni, soprattutto in attacco (Deulofeu, Forestieri, Okaka e Pussetto out). Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Formazioni ufficiali Udinese-Napoli

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Molina, De Paul, Arslan, Mandragora, Stryger Larsen; Pereyra; Lasagna. All.: Gotti

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. All.: Gattuso

CLASSIFICA SERIE A: