Calciomercato.it seguirà in tempo reale Juventus-Sassuolo, posticipo domenicale della diciassettesima giornata di Serie A

Dopo l’importante vittoria in casa del Milan, la Juventus non vuole compiere passi falsi contro il Sassuolo, per arrivare al meglio al derby d’Italia contro l’Inter, in programma la prossima settimana. L’emergenza covid ha tolto ad Andrea Pirlo anche de Ligt, mentre De Zerbi dovrà fare a meno dell’infortunato Berardi. In caso di successo, i neroverdi scavalcherebbero in classifica proprio i bianconeri. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

🔴Juventus-Sassuolo LIVE! Cronaca in DIRETTA e commento [NO Streaming]

Watch this video on YouTube

Formazioni ufficiali Juventus-Sassuolo

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral, Frabotta; Chiesa, Bentancur, Arthur, McKennie; Dybala, Ronaldo. All.: Pirlo

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Traoré, Djuricic, Defrel; Caputo. All.: De Zerbi

CLASSIFICA SERIE A: