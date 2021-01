Paolo Maldini lavora anche sul calciomercato in uscita: tutto fatto per la prima uscita dei rossoneri

Il Milan lavora sul calciomercato per rinforzare la rosa di Stefano Pioli e tentare l’assalto allo scudetto. I rossoneri si trovano tre punti sopra l’Inter, l’avversaria attualmente più accreditata per il primo posto. Il pareggio di oggi all’Olimpico ha fatto festeggiare sicuramente il Milan, che ieri ha invece vinto 2-0 col Torino. La sconfitta con la Juve è già dimenticata, Paolo Maldini dovrà ora trovare la pedina giusta soprattutto per puntellare la difesa, ma intanto sarebbe a un passo dal concludere la prima cessione.

Calciomercato Milan, fatta per Duarte all’Istanbul Basaksehir

Si tratta di Leo Duarte, a lungo fermo per infortunio e finito parecchio indietro nelle gerarchie, scavalcato poi anche dai giovani Gabbia e Kalulu. Il brasiliano è rimasto fuori quattro mesi, ha faticato a trovare spazio e il Milan lo ha messo nella lista dei cedibili per farlo crescere. Secondo ‘TRT Spor’, il centrale classe ’96 arrivato dal Flamengo nel 2019, mancherebbe solo l’ufficialità per il suo passaggio in Turchia. Il Milan, infatti, lo cederà in prestito all’Istanbul Basaksehir, con cui domani potrebbe già effettuare le visite mediche. Duarte proverà così a crescere, fare esperienza per poi rientrare in estate e cercare di convincere la dirigenza a puntare su di lui.