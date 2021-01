Il Borussia Dortmund ha vinto lo scontro diretto con il Lipsia, ma dovrà fare a meno di un titolare per il resto della stagione

Il Borussia Dortmund è tornato in corsa per lo scudetto dopo la super vittoria contro il Lipsia. La squadra di Terzic, subentrato dopo l’esonero di Lucien Favre, è ora a cinque punti dal Bayern Monaco primo in classifica. Il 3-1 contro il Lipsia, però, lascia un retrogusto amarissimo visto l’infortunio per un titolare del club giallonero.

Come confermato dal sito ufficiale del Borussia Dortmund, Axel Witsel dovrà restare fuori per diversi mesi. Il centrocampista belga ha riportato la rottura del tendine d’Achille in seguito all’infortunio riportato nel primo tempo del match contro il Lipsia. L’ex Zenit si è fatto male da solo, quindi senza contrasti, e gli esami svolti oggi hanno dato l’esito shock per i gialloneri. In genere si tratta di un infortunio con tempi di circa 4 mesi, il che vuol dire stagione praticamente finita.