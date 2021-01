Italia prima nell’Unione Europea per i vaccini Covid: lo sottolinea il report di Agenas. Ultimo il Belgio

Il report di Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) ha sottolineato come l’Italia sia il primo paese dell’Unione Europea per le vaccinazioni Covid fatte in valore assoluto. Ad oggi sono oltre 504mila i vaccini effettuati nel nostro paese. Una cifra che colloca l’Italia al primo posto di questa graduatoria all’interno dell’UE. Seguono Germania (quasi 477 mila), Spagna (poco meno di 278 mila) e Polonia (poco meno di 189mila).

Ultimo della graduatoria è il Belgio, con solo 700 vaccini fatti. Nella classifica per vaccini ogni 100 abitanti, l’Italia occupa invece la seconda posizione tra i paesi dell’UE. Al primo posto c’è la Danimarca, con l’1,76%. L’Italia, come detto, è seconda con lo 0,84%, davanti a Slovenia (0,79%) e Portogallo (0,68%). Anche in questa graduatoria, l’ultimo posto spetta al Belgio (0,01%).