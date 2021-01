La Liga ha comunicato che la sfida tra Atletico Madrid e Athletic Bilbao non si disputerà per via della tempesta Filomena

La sfida in programma oggi alle 16.15 al Wanda Metropolitano tra Atletico Madrid e Athletic Bilbao non si disputerà. Lo ha comunicato ufficialmente La Liga, sottolineando come, per via della tempesta Filomena. La tormenta ha colpito quasi tutta la penisola iberica e ha costretto la chiusura dell’aeroporto di Madrid. Da qui l’impossibilità per la squadra basca di raggiungere la capitale e di poter disputare il match.

Questo il comunicato ufficiale: “Vista l’eccezionale situazione causata dal maltempo che ha colpito gran parte della penisola e che ha causato la chiusura dell’aeroporto di Madrid Barajas e l’impossibilità di disporre di un campo in buone condizioni, La Liga, dopo aver contattato entrambi i club, ha sollecitato la sospensione della gara tra Atletico Madrid e Athletic Bilbao. La sfida sarebbe stata in programma oggi alle 16.15 al Wanda Metropolitano. La data di recupero dell’incontro sarà comunicata nei prossimi giorni e dovrà essere una data disponibile all’interno del calendario della competizione”.