Zaccagni pronto a lasciare Verona, piace a Napoli, Milan, Roma e Lazio: gli azzurri provano a bruciare la concorrenza

E’ sicuramente una delle note più positive di questa Serie A. Le prestazioni con la maglia del Verona di Mattia Zaccagni non sono passate certamente inosservate, neppure dal ct della nazionale Roberto Mancini, che ha deciso di convocare il giovane romagnolo lo scorso novembre. Il contratto del ragazzo è in scadenza nel 2022 e il giocatore non è intenzionato a rinnovare. Ecco perché tante big del calcio italiano sono particolarmente interessate a lui.

In pole position ci sarebbe il Napoli che, sottolinea il ‘Corriere dello Sport’, è pronto a chiudere con il Verona per 14 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Gli azzurri vogliono anticipare la concorrenza, rappresentata in particolare da Milan, Roma e Lazio, ma allo stesso tempo intendono procedere con cautela. Il club campano ha ottimi rapporti con i gialloblù, visto l’affare Rrahmani, ma lavora comunque con intensità per definire il perimetro della trattativa. Gli azzurri vogliono evitare l’asta, ma il giocatore sembra voler attendere le offerte sul tavolo e poter scegliere con relativa calma. Zaccagni cerca infatti garanzie tecniche e vuole vedere quale squadra gliene possa offrire maggiormente. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’.