Juventus, ecco quando rientrano Alex Sandro e Cuadrado

Juventus, Pirlo spera di riavere al più presto Alex Sandro e Cuadrado: il punto sui positivi al coronavirus

Anche con diverse assenze, la Juventus ha centrato una preziosa vittoria sul Milan e dato forse una svolta al suo campionato. I bianconeri ora vogliono proseguire nella rimonta in classifica e sono attesi da impegni importanti, tra cui, prossimamente, il big match contro l’Inter e la Supercoppa contro il Napoli.

Pirlo spera di avere tutti a disposizione, il focus si sposta sulla situazione di Alex Sandro e Cuadrado, positivi al coronavirus. La doppia assenza limita notevolmente le rotazioni in fascia. ‘Tuttosport’ fa il punto, spiegando che per il brasiliano sarà praticamente impossibile tornare in campo in tempi brevi. Avendo riscontrato sintomi, potrà essere testato solo tre giorni dopo la guarigione e il successivo tampone per il via libera dovrà esserci non prima di dieci giorni. Il colombiano invece può recuperare per l’Inter. Asintomatico, se venerdì 15 sarà negativo al test potrà essere convocato contro i nerazzurri.