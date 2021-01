Andrea Agnelli torna a twittare dopo oltre un anno e i social si scatenano: ‘frecciata’ al Napoli e De Laurentiis?

Andrea Agnelli torna a twitter: lo fa a distanza di un anno e mezzo dall’ultimo cinguettio (agosto 2019) con una foto che lascia del mistero. Nell’immagine postata dal presidente della Juventus figurano i due pullman con cui la squadra ha viaggiato da Torino a Milano fuori lo stadio San Siro. Una foto che ha fatto scatenare i tifosi sui social: non pochi ci hanno visto una ‘frecciata’ rivolta al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis per l’ormai famosa mancata partenza per il Piemonte in occasione di Juventus-Napoli dello scorso ottobre. Il tutto proprio nel giorno in cui sono state depositate le motivazioni della decisione del Coni di annullare 0-3 a tavolino e punto di penalizzazione per gli azzurri.

Ecco il tweet di Agnelli e le risposte dei tifosi: