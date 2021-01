E’ ufficiale l’approdo al Racing Murcia dell’ex Real Madrid Royston Drenthe

Royston Drenthe riparte dalla Serie C spagnola. E’ ufficiale infatti l’approdo dell’esterno olandese al Racing Murcia, club militante nella terza divisione iberica. Il 33enne ex Real Madrid, in passato accostato anche a club italiani, torna in pista dopo l’esperienza in Patria, al Kozakken Boys.