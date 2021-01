DIRETTA Serie A, Torino-Verona: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico Grande Torino’ tra le squadre di Giampaolo e Juric in tempo reale

Il Torino riceve il Verona in una gara valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie A, la seconda del 2021. Da una parte i granata di Giampaolo vogliono dare seguito alla vittoria sul Parma per provare ad uscire dalla zona retrocessione. Dall’altra i gialloblu di Juric, reduci dal successo sullo Spezia, vanno a caccia dei tre punti per restare agganciati al treno Europa League. Calciomercato.it vi offre la sfida dell’Olimpico Grande Torino’ in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Rodriguez; Verdi, Belotti. All. Giampaolo

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic. All. Juric

CLASSIFICA: