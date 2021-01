DIRETTA Serie A, Napoli-Spezia: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Maradona’ tra le squadre di Gattuso e Italiano in tempo reale

Il Napoli ospita lo Spezia nel primo posticipo valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie A. Dopo il largo successo sul Cagliari, i partenopei di Gattuso vogliono tornare a vincere anche tra le mura amiche per rilanciare le proprie ambizioni. I liguri di Italiano, invece, sognano il colpaccio per interrompere la striscia di tre sconfitte di fila e raccogliere punti preziosi in chiave salvezza. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Maradona’ in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. All. Gattuso

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Terzi, Erlic, Marchizza; Deiola, Agoume, Maggiore; Gyasi, Nzola, Farias. All. Italiano

CLASSIFICA: