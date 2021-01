L’esito del sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it

Da Eder all’Inter a Llorente per la Juve, il calciomercato invernale potrebbe essere incentrato sui ritorni. Spiccano anche quelli di El Shaarawy alla Roma e Piatek al Genoa. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Nel sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it, il 41,1% dei votanti ha indicato Piatek di nuovo in rossoblù come il miglior ritorno. Seguono El Shaarawy (40%), Llorente (10%) e infine Eder (8,9%).