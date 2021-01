Alla vigilia di Crotone-Roma ha parlato l’allenatore giallorosso Paulo Fonseca nella consueta conferenza stampa di vigilia

Dopo il successo di misura contro la Sampdoria torna in campo la Roma domani a Crotone. Ottima occasione per i giallorossi per dare continuità a questo avvio di 2021. A presentare la sfida ci ha pensato Fonseca in conferenza: “È stata una partita fisicamente pesante per la squadra contro la Samp. Il problema è che adesso non abbiamo tempo per recuperare. Cambierei due o tre giocatori ma le intenzioni della squadra non cambiano. Su chi giocherà vediamo domani. Con la società stiamo sempre parlando e sanno quali sono le necessità della squadra per migliorarla in questo momento. Sto parlando con Tiago Pinto e sa di che nomi abbiamo bisogno. Abbiamo diversi nomi e vediamo che succede”.

PARTITA – “Oggi ho parlato con i calciatori. Il Crotone è una bella squadra al di la della posizione di classifica e dobbiamo guardare a cosa fanno in campo. Li ho visti contro l’Inter e non è facile giocare come hanno fatto loro. Sarà una partita difficile e dobbiamo giocare con ambizione e attenzione per poter vincere”.

MERCATO – “Non vorrei parlarne in questo momento. Stiamo parlando insieme per poter migliorare la squadra ma non faccio nomi. Non parlo mai di calciatori che non fanno parte della squadra. Ora non è importante”.

Sulla corsa scudetto: “Continuo a dire che le squadre che hanno fatto l’investimento più grande per vincere il campionato senza dubbio sono Juve e Inter poi abbiamo 5-6 squadre che sono forti e che possono lottare per il campionato”.