Coronavirus, bollettino 4 gennaio: 10800 positivi, 348 morti

I dati del bollettino del 4 gennaio sul coronavirus: sono 10.800 i nuovi positivi, mentre i morti sono 348

Il Ministero della Salute ha diramato il bollettino sul coronavirus con i dati relativi al 4 gennaio 2021. Sono 10.800 i nuovi positivi a fronte di 77.993 tamponi effettuati: il tasso di positività è del 13,8%. Purtroppo anche oggi si contano 348 morti per un totale che arriva a 75.680 vittime da febbraio. I guariti o dimessi sono in totale 1.520.106 grazie ai 16.202 delle ultime ventiquattro ore. In virtù di questi dati, ad oggi gli attuali positivi sono 570.458, 5.756 in meno rispetto a ieri. Calano i ricoverati in terapia intensiva: sono 2.579, con una diminuzione di quattro unità rispetto a ieri. Veneto (1682), Emilia Romagna (1600) e Sicilia (1381) le regioni con il maggior numero di nuovi positivi.