Jesse Lingard sulla lista dei partenti del Manchester United. L’esterno potrebbe lasciare l’Inghilterra a breve

Il futuro di Jesse Lingard resta tutto da scrivere. Il calciatore classe 1992 è fuori dai piani del Manchester United, che però – stando alle notizie provenienti dall’Inghilterra – ha esercitato l’opzione di estensione del contratto fino al 2022.

I numeri d’altronde parlano chiaro: in Premier League nessuna presenza, solo due in coppa, per un totale di 99 minuti giocati. Appare chiaro che le strade tra Lingard e il Manchester United siano destinate a separarsi e in Spagna – Fichajes.net – conferma l’ipotesi cessione. L’esterno è uno dei sei calciatori sulla lista di partenza.

Si riapre dunque l’ipotesi Serie A per l’inglese. In passato Lingard è stato accostato soprattutto al Milan: un’idea che potrebbe decollare soprattutto se i rossoneri dovessero riuscire a vendere Castillejo. Per il ruolo di ala destra, il Diavolo continua a seguire soprattutto, però, Thauvin, in scadenza di contratto a giugno.