Simon Kjaer è uscito infortunato nella sfida contro il Benevento: l’allenatore del Milan Pioli ha mandato in campo Kalulu

All’80’ della partita contro il Benevento, Stefano Pioli ha sostituito Simon Kjaer per un problema fisico. Il difensore danese è stato decisivo per quasi tutta la gara in favore del Milan. Senza di lui, infatti, nelle cinque gare in cui è mancato per una lesione al retto femorale, i rossoneri hanno sempre preso gol.

Mercoledì 6 gennaio ci sarà la sfida tra il Milan e la Juventus, dunque per Pioli la scelta potrebbe essere quella di preservare Kjaer. Il danese, infatti, è molto importante nella guida dell’undici titolare dei rossoneri, ancor di più quando manca Ibrahimovic. Al suo posto, l’allenatore ha mandato in campo il giovane Kalulu.