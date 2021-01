Juventus-Udinese, VAR di nuovo protagonista: annullato il 3-0 di Ramsey

Il VAR protagonista in Juventus-Udinese annullando un gol per parte: stavolta tocca a Ramsey

Secondo gol annullato dal VAR nel corso di Juventus-Udinese, stavolta dal lato dei padroni di casa. Il 3-0 di Aaron Ramsey, infatti, viene annullato da Giacomelli dopo aver consultato il VAR, che gli segnala il fallo di mano del gallese sulla respinta di Musso.

Tocco con il braccio, in caduta, per Ramsey dopo la respinta dell’estremo difensore dell’Udinese: un controllo che permette poi all’ex Arsenal di concludere a rete. Metro di giudizio analogo al tocco col braccio di De Paul dopo dieci minuti, con l’argentino andato poi in gol per il momentaneo, poi annullato, 0-1 dell’Udinese.