Altra prestazione non proprio incisiva per Paulo Dybala, numero 10 della Juventus di Andrea Pirlo. Il giocatore argentino, classe 1993, non è stato fra i migliori in campo secondo i tifosi

Continua il momento non particolarmente positivo per Paulo Dybala, numero 10 della Juventus di Andrea Pirlo. Contro l’Udinese infatti, la stella argentina nonostante sia riuscito ad andare a segno, ha suscitato qualche commento stizzito dei tifosi della Vecchia Signora su Twitter, dopo essersi sfogati nel primo tempo contro Pirlo.

ECCO ALCUNI TWEET

Dybala osceno mamma mia — Criptorace (@criptor_38) January 3, 2021

Fossi in Dybala proverei a scendere in campo — Dario (@Roxas_223) January 3, 2021

Se solo Dybala giocasse un po' più avanti…

Troppo indietro, decisamente troppo.#JuveUdinese — 🌻 (@blvckgnr) January 3, 2021