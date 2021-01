Voti e tabellino di Inter-Crotone, match valido per la 15° giornata del campionato di Serie A. Nerazzurri frenati dai calabresi sul 2-2 al 45′

L’Inter fermata sul 2-2 al 45′ da un ottimo Crotone. Zanellato porta in vantaggio a sorpresa la squadra di Stroppa, poi la rimonta nerazzurra firmata da Lautaro Martinez e da un’autorete di Marrone, quest’ultimo in grossa difficoltà. Vidal però la combina grossa: fallaccio su Reca in area e rigore trasformato da Golemic per il 2-2 con il quale si conclude la prima frazione. Inter distratta in difesa, Crotone pimpante e pericoloso dalle parti di Handanovic soprattutto con l’indiavolato Messias.

INTER

Handanovic 6

Skriniar 5,5

De Vrij 5

Bastoni 5,5

Hakimi 5,5

Barella 6,5

Brozovic 5,5

Vidal 4,5

Young 5

Lukaku 6

Lautaro Martinez 6,5

All. Conte 5,5

CROTONE

Cordaz 6

Golemic 6,5

Marrone 4,5

Luperto 6

Pereira 6,5

Molina 6

Zanellato 7

Eduardo 6

Reca 6,5

Messias 7

Riviere 6

All. Stroppa 6,5

Arbitro: Aureliano 5,5

TABELLINO

INTER-CROTONE 2-2

12′ Zanellato (C); 20′ Lautaro Martinez; 31′ aut. Marrone; 36′ rig. Golemic

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. A disposizione: Padelli, Radu, Gagliardini, Sanchez, Kolarov, Sensi, Ranocchia, Perisic, Eriksen, D’Ambrosio, Darmian. Allenatore: Antonio Conte.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Golemic, Marrone, Luperto; Pereira, Molina, Zanellato, Eduardo, Reca, Messias; Eduardo, Riviere. A disposizione: Festa, Cuomo, Magallan, Dragus, Crociata, Rojas, Simi, Djidji, Siligardi, Rispoli, Petriccione, Vulic. Allenatore: Giovanni Stroppa.

Arbitro: Aureliano (sez.

VAR: Fabbri

Ammoniti: Reca (C), Gomemic (C)

Espulsi:

Note: recupero 1′